Путин рассказал, какие вакцины от COVID-19 считает самыми надежными
- 06 мая 2021, 16:05
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Российские вакцины от коронавируса являются сегодня наиболее безопасными. Они так же надежны, как автомат Калашникова. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями, — обратил внимание Путин.
Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин признали вакцину американской фармацевтической компании Moderna лучшим препаратом от коронавируса.
В «финал» своеобразного конкурса Всемирного конгресса вакцин прошли также американские препараты Janssen и Novavax, российский «Спутник V», американо-немецкая вакцина от Pfizer — BioNTech, канадская Medicago, препарат от британско-шведской компании AstraZeneca, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.
По мнению главы Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, присуждение первенства вакцине Moderna — исключительно политическое решение.
«Цена вопроса — порядка 100 миллиардов долларов. Признать „Спутник V“ — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — заявил Гинцбург, отметив, что критерии оценки препаратов вызывают у него недоумение.
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