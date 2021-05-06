Путин рассказал, какие вакцины от COVID-19 считает самыми надежными

Российские вакцины от коронавируса являются сегодня наиболее безопасными. Они так же надежны, как автомат Калашникова. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями, — обратил внимание Путин.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин признали вакцину американской фармацевтической компании Moderna лучшим препаратом от коронавируса.

В «финал» своеобразного конкурса Всемирного конгресса вакцин прошли также американские препараты Janssen и Novavax, российский «Спутник V», американо-немецкая вакцина от Pfizer — BioNTech, канадская Medicago, препарат от британско-шведской компании AstraZeneca, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

По мнению главы Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, присуждение первенства вакцине Moderna — исключительно политическое решение.

«Цена вопроса — порядка 100 миллиардов долларов. Признать „Спутник V“ — это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», — заявил Гинцбург, отметив, что критерии оценки препаратов вызывают у него недоумение.