В Общественной палате осудили атаку хакеров на сайт «Бессмертного полка»

Россия в очередной раз столкнулась с необходимостью противостоять «нацистской нечисти». Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ спортсмен-параолимпиец Сергей Бурлаков, комментируя атаку хакеров на сайт «Бессмертного полка».

Я не могу равнодушно отнестись к этой новости. «Бессмертный полк» для нас — это святое, это наша честь и память. Это в очередной раз показывает водораздел между человеческим отношением к жертвам той страшной войны и нечеловеческим, — заявил Бурлаков.

По его мнению, за подобного рода атаками стоят не шутники, а «обученные люди», которые «понимают, что они совершают».

«Уверен, у наших правоохранительных органов есть технические возможности для того, чтобы вычислить негодяев. Мы же, в свою очередь, должны послать четкий сигнал провокаторам: никакое оправдание фашизма не пройдет, мы готовы отстоять честь наших предков, спасших мир от коричневой чумы», — заключил общественник.



Напомним, в ходе атаки неизвестные хакеры заменили некоторые имена бойцов Красной армии на имена нацистских преступников.

Похожая выходка была зафиксирована в прошлом году: 3 мая на сайте «Банк Памяти» был опубликован снимок фюрера Адольфа Гитлера, а 10 мая на сайте «Бессмертного полка» появилось фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.