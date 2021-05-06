найти ×
   
  • USD -0.28
    74.58
  • EUR -0.10
    89.68
СохранитьСохранено0
×

001533

В Общественной палате осудили атаку хакеров на сайт «Бессмертного полка»

Small f632c44589
Член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков. © facebook

Член Общественной палаты РФ Сергей Бурлаков. © facebook

Россия в очередной раз столкнулась с необходимостью противостоять «нацистской нечисти». Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ спортсмен-параолимпиец Сергей Бурлаков, комментируя атаку хакеров на сайт «Бессмертного полка».

Я не могу равнодушно отнестись к этой новости. «Бессмертный полк» для нас — это святое, это наша честь и память. Это в очередной раз показывает водораздел между человеческим отношением к жертвам той страшной войны и нечеловеческим, — заявил Бурлаков.

По его мнению, за подобного рода атаками стоят не шутники, а «обученные люди», которые «понимают, что они совершают».

«Уверен, у наших правоохранительных органов есть технические возможности для того, чтобы вычислить негодяев. Мы же, в свою очередь, должны послать четкий сигнал провокаторам: никакое оправдание фашизма не пройдет, мы готовы отстоять честь наших предков, спасших мир от коричневой чумы», — заключил общественник.

Напомним, в ходе атаки неизвестные хакеры заменили некоторые имена бойцов Красной армии на имена нацистских преступников.

Похожая выходка была зафиксирована в прошлом году: 3 мая на сайте «Банк Памяти» был опубликован снимок фюрера Адольфа Гитлера, а 10 мая на сайте «Бессмертного полка» появилось фото рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета
-206021читать позжечитаю позже
Здоровье
Защитит ли курение от COVID-19: ответ на этот вопрос неоднозначен
8023432читать позжечитаю позже

главное


Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки

NASA показало полную панораму вокруг места приземления.

2017667читать позжечитаю позже

Наука и техника
Эксперимент поставил под сомнение раннюю историю жизни на Земле29 января

Ученые выяснили, что «окаменелости древних микробов» могут быть «фальшивыми».

7010850читать позжечитаю позже