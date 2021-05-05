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«Единая Россия» выступила против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

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«Единая Россия» выступила против введения штрафов для водителей за превышение скорости на десять километров в час. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, подобные решения нельзя принимать без проведения широких общественных и экспертных обсуждений, поскольку они влияют на десятки миллионов граждан.

Не стоит рассматривать систему штрафов как источник бюджетных доходов, ее единственной задачей должно быть обеспечение общественной безопасности. Кроме того, обсуждать введение новых штрафов можно только после появления гарантий того, что из-за технических ошибок к ответственности не будут привлекаться добросовестные водители, — подчеркнул Турчак.

Инициатива о введении штрафов за превышение скорости на десять километров в час принадлежит Департаменту транспорта Москвы. Сейчас штраф за нарушение скоростного режима грозит лишь в том случае, если водитель превысил допустимый порог скорости на двадцать километров в час.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — считают в столичном Департаменте транспорта.

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