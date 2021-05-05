На сервере «Майнкрафта» появился монумент «Родина-мать зовет!»

К празднованию Дня Победы юные активисты «Российского движения школьников» возвели монумент «Родина-мать зовет!» на российском сервере «Майнкрафта», где 7 мая состоится масштабный онлайн-квест. Идея появления памятника в виртуальном мире принадлежит школьнику из Смоленска — учащемуся 4-го класса 33 школы Михаилу Гусеву.

«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник „Родина-мать зовёт!“. Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 Мая построить его в своей любимой игре «Майнкрафт». Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним!» — рассказал Гусев.

С 4 по 6 мая РДШ проводит в соцсети «ВКонтакте» онлайн-квест «Три дня до Победы». В рамках квеста команды школьников выполняют интеллектуальные и творческие задания, которые посвящены Победе в Великой Отечественной войне.

В квесте принимают участие 454 команды из 69 регионов (в составе каждой команды от трех до пяти человек).