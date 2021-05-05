Губернаторы и победители кадровых конкурсов обострили политическую борьбу

Ротация в рядах губернаторов и кадровые конкурсы Кремля обострили политическую конкуренцию в регионах. Об этом свидетельствуют праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. В ходе предварительного голосования выдвиженцы от новых губернаторов и победители кадровых конкурсов смогли проявить себя как серьезные оппоненты действующих депутатов нижней палаты.

«Мы сравниваем с 2016 годом, с кампанией в Госдуму. Сейчас у нас в среднем десять человек на место, тогда было семь человек», — сообщил источник URA.RU в «Единой России».

Одни из наиболее конкурентных праймериз должны пройти в Республике Алтай. По словам источника, борьба в этом регионе развернется между депутатом Госдумы Родионом Букачаковым и молодыми кандидатами — полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России» Айдаром Мызиным и спортсменом Виталием Уиным. С учетом того, что голосование проходит в том числе в электронном формате, у молодых кандидатов есть весьма неплохие шансы одержать верх, поскольку они лучше владеют интернет-технологиями, чем Букачаков, утверждает собеседник издания.

Похожая ситуация сложилась в Челябинской области, Самарской области, Приморском крае, Хакасии, Ставропольском крае, Липецкой области и других субъектах РФ.



По мнению главы Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, высокая конкуренция пока ожидается в 20% округов.

Это условный показатель, который основан на предварительном анализе кампаний уже выдвинувшихся кандидатов, — заявил эксперт.

Костин отметил, что борьба на праймериз может пойти по двум сценариям: первый — это когда «два политических тяжеловеса оспаривают право стать кандидатом, а второй — «конкуренция дебютантов с тяжеловесами».

Очевидные фавориты есть только в половине округов, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Высокую конкуренцию в ходе предварительного голосования Мартынов объясняет тем, что победа на праймериз — это «около 70% успеха на думских выборах в сентябре».

5 мая «Единая Россия» проведет для участников праймериз специальное обучение. Занятия будут вести заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев и заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР, руководитель управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов. Кандидатам расскажут об особенностях праймериз.