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Эксперт оценил поручение Путина по закупке школьных автобусов

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© Пресс-служба президента России

© Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поручил закупать не менее четырех тысяч школьных автобусов ежегодно. Это решение главы государства, принятое в том числе благодаря инициативе «Единой России», позволит обновить парк школьных автобусов, а также решить проблему с транспортной доступностью школ для учеников из отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров, участник предварительного голосования «Единой России» Илья Зотов.

Вместе с тем необходимо параллельно проработать вопросы нехватки запчастей и отсутствия гаражей, добавил эксперт.

Эти вопросы также необходимо решать комплексно, чтобы обеспечить более длительный срок службы автобусов. К примеру, президент поручил построить 1,3 тысячи школ в ближайшие годы, и нам бы хотелось, чтобы в новых школах, которые построят, были гаражи, — отметил Зотов.

Напомним, пакет социальных инициатив партии «Единая Россия» вошел в перечень поручений Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию.

Среди утвержденных социальных инициатив партии власти — увеличение выплат беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, кешбэк от стоимости путевок в детские лагеря, дополнительная закупка не менее четырех тысяч школьных автобусов для регионов, а также обеспечение бесплатного подключения домов граждан к газопроводу.

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