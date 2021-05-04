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«Кровавые уроки прошлого»: Денис Майданов оценил фильм «Гибель империи»

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© vk.com

© vk.com

Певец и общественный деятель заслуженный артист России Денис Майданов оценил документальный фильм митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок».

После просмотра картины Майданов пришел к выводу, что Российская империя развалилась не «от военных ударов противника» и не от «экономических проблем», а благодаря поражению в «хитрой информационной войне».

Император Николай II и его ближайшее окружение проиграли битву за общественное сознание. Наверное, это главный урок для нас: каким бы сильным ни было государство, грамотная подрывная информационная работа может все уничтожить, — заявил певец.

По его мнению, сейчас «Запад, как и сто лет назад, ведет против России информационную войну». Самое страшное, считает Денис Майданов, эта война «находит отклик у „рукопожатной“ интеллигенции».

«Можно только удивляться, как быстро мы забыли кровавые уроки недавнего прошлого», — заключил артист.

Ранее своими впечатлениями от документального фильма митрополита Тихона поделились актер Владимир Машков, атаман Всероссийского казачьего общества, член Общественной палаты РФ Николай Долуда и директор «Центра геополитических экспертиз» Валерий Коровин.

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