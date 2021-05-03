Возобновилось авиасообщение между Россией и Венесуэлой

Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение.

В Каракасе приземлился самолет из Москвы, сообщил министр туризма Венесуэлы Али Падрон.

«При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва», — написал он в Twitter.

Падрон уточнил, что на борту находились 90 пассажиров, в том числе инвесторы, журналисты и блогеры.





Ранее Минтуризма Венесуэлы сообщило, что разрабатывает два маршрута: Каракас — Москва и Нуэва-Эспарта — Москва. Их продолжительность — 11 и 13 часов соответственно.

Отмечается также, что рейсы Conviasa могут быть использованы и для коммерческих целей — предприниматели смогут быстро перевозить до 40 тонн товаров.

До пандемии прямые регулярные рейсы между РФ и Венесуэлой не выполнялись, отмечает «Интерфакс». Въезд в Венесуэлу с целью туризма сейчас невозможен. Посетить страну могут только командированные, лица с ВНЖ или граждане страны. Им необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. По прибытии нужно сдать еще один тест, стоимость которого — 60 долларов.

Как писал «Ридус», власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля. Они обязаны сделать лабораторный анализ на коронавирус в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат. Второй тест нужно делать по прибытии на Кипр за свой счет (30 евро в аэропорту Ларнаки, 32 евро — в аэропорту Пафоса) и оставаться на карантине до получения результатов.



С 10 мая Кипр будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной «Спутник V».

Также стало известно, что Болгария открыла границы для граждан России с 1 мая, однако вопрос о возобновлении авиасообщения пока не решен. Консульские службы и визовые центры Болгарии возобновят работу на территории России с 5 мая.