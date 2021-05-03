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Мэр Одессы отклонил предложение поменять русскоязычный гимн

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Мэр Одессы Геннадий Труханов (справа на первом плане) © Архип Верещагин/ТАСС

Мэр Одессы Геннадий Труханов (справа на первом плане) © Архип Верещагин/ТАСС

Идея уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя поменять русскоязычный гимн Одессы не нашла поддержки у мэра города Геннадия Труханова.

Он предположил, что горсовет Одессы будет против этой идеи, и отметил, что сам он не станет проявлять такую инициативу.

По словам Труханова, для изменения гимна потребуются общественные слушания, а также две трети голосов депутатов.

«Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает», — признался градоначальник в интервью изданию «Страна.ua».

Мэр Одессы также рассказал, что, узнав о позиции Креминя, считающего гимн города нарушением языкового закона, он вспомнил фразу писателя Исаака Бабеля — «мозг вместе с волосами поднялся дыбом».

Ранее Креминь заявил, что утверждение одесским гимном русскоязычной «Песни об Одессе» является одним из нарушений закона. Он подчеркнул, что закон нужно соблюдать, но при этом признался, что не знает, каким образом депутаты Одесского горсовета будут исправлять это нарушение.

Телеканал «360» напоминает, что на этой неделе Россия проведет в СБ ООН неформальное заседание по трагедии в Одессе, произошедшей 2 мая 2014 года, когда при поджоге в Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Как сообщал «Ридус», МИД Украины принял решение о выдворении за пределы страны российского консула в Одессе. Это было сделано в ответ на высылку украинского дипломата из Москвы.

Напомним, консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Его подозревают в получении секретной информации от гражданина России. Дипломат был объявлен персоной нон грата на всей территории РФ.

После этого МИД Украины заявил, что сотрудник посольства России в Киеве должен срочно покинуть страну.

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