Американский центр соцопросов перепутал российских и французских военных

В американском центре социологических исследований Harris Interactive не смогли отличить российских военнослужащих от французских солдат.

Опрос об отношении французов к письму военных, в котором они заявили об опасности гражданской войны, было проиллюстрировано фотографией почетного караула Преображенского полка.

Этот снимок находится на главной странице французского отделения сайта компании с 29 апреля — со дня публикации статьи.

Та же фотография сопровождает публикации в Сети о 154-м отдельном комендантском Преображенском полке.

По результатам опроса выяснилось, что 58% его участников поддерживают подписантов письма. Они согласились с тем, что законы Республики действуют не на всей территории страны (такое мнение высказали 86% опрошенных), а также с тем, что в стране вырос уровень насилия (84%). Кроме того, 74% респондентов поддержали точку зрения, что борьба с расизмом привела к противоположному результату. Почти столько же (73%) считают, что это приведет к расколу в обществе.

Чуть меньше половины опрошенных (49%) не против вмешательства армии без приказа в целях обеспечения порядка и безопасности в стране, сообщается на сайте Harris Interactive.

Опрос проводился 28 апреля среди 1613 респондентов старше 18 лет.

Как писал ранее «Ридус», французское издание Valeurs actuelles опубликовало письмо группы отставных военных к властям страны. В нем они предрекали неминуемый распад Франции, если чиновники и политики не осознают серьезность опасностей исламизации и раскола общества под видом войны с расизмом.

