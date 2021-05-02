В МВД Белоруссии пообещали не допустить госпереворота

Власти Белоруссии не допустят государственного переворота в республике, заявил заместитель министра внутренних дел страны и командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

Обращаясь к тем, кто «еще тешат в себе какие-то надежды», он заверил, что у них никогда не получится что-либо поменять в республике своими агрессивными действиями.

Карпенков выразил убеждение в том, что белорусы не поддержат действия, которые могут привести к крови, насилию и полному хаосу.

«И народ это не поддерживает, и молодежь это не поддерживает», — сказал он в эфире телеканала СТВ.

По его словам, все увидели, к чему это может привести. «Жить будем намного хуже, как живут в Украине», — пояснил замминистра.

Он предупредил тех, кто «радикализировался», что, если они попытаются что-либо предпринять не только своими действиями, но и планами, «их всех обезвредят».

Николай Карпенков во время акции "Марш единства" © Наталия Федосенко/ТАСС

Карпенков также обратил внимание, что обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии и покушении на президента Александра Лукашенко «не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой». По его словам, эти «мелкие мошенники» собирались «перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать», затем «деньги эти поделить».

Ранее в ФСБ РФ подтвердили информацию о задержании двух человек, которые готовили переворот в Белоруссии и устранение Лукашенко. По данным ведомства, в результате проведенной совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство — США и Белоруссии — Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуты.

В ФСБ утверждают, что после консультаций в США и Польше Зенкович прибыл в Москву для встречи с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в перевороте.