СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта Багдада

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

Уточняется, что удар был нанесен по той части воздушной гавани, где расквартированы американские военнослужащие.

Как стало известно телеканалу, силы ПВО Багдада перехватили по меньшей мере пять ракет.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видеозапись ударов иранских баллистических ракет по военной части «Айн Аль-Асад» в Ираке. Атака была совершена 8 января 2020 года в рамках операции «Мученик Сулеймани» Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.



В Иране заявили, что в результате атаки было уничтожено около 80 американских военных. В США потери отрицали, однако сообщили о черепно-мозговых травмах у 50 военнослужащих. Позднее число пострадавших, по данным Вашингтона, выросло более чем вдвое.



Также сообщалось, что 15 февраля 2021 года ракетному обстрелу вновь подверглась военная база в Эрбиле. «Ридус» опубликовал кадры взрывов, снятые на месте событий.

