найти ×
   
  • USD
    74.85
  • EUR
    90.58
СохранитьСохранено0
×

105982

СМИ сообщили о ракетном обстреле аэропорта Багдада

Small f1a6d446e0
Аэропорт Багдада © Википедия

Аэропорт Багдада © Википедия

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

Уточняется, что удар был нанесен по той части воздушной гавани, где расквартированы американские военнослужащие.

Как стало известно телеканалу, силы ПВО Багдада перехватили по меньшей мере пять ракет.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщалось.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало видеозапись ударов иранских баллистических ракет по военной части «Айн Аль-Асад» в Ираке. Атака была совершена 8 января 2020 года в рамках операции «Мученик Сулеймани» Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В Иране заявили, что в результате атаки было уничтожено около 80 американских военных. В США потери отрицали, однако сообщили о черепно-мозговых травмах у 50 военнослужащих. Позднее число пострадавших, по данным Вашингтона, выросло более чем вдвое.

Также сообщалось, что 15 февраля 2021 года ракетному обстрелу вновь подверглась военная база в Эрбиле. «Ридус» опубликовал кадры взрывов, снятые на месте событий.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО
4112932читать позжечитаю позже
Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
-1012892читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Представляет ли опасность для пользователя Instagram камера его гаджета

Эксперт предупредил о возможных проблемах.

-206021читать позжечитаю позже

Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей11 февраля

Хвалить своего ребенка тоже надо уметь!

-2012888читать позжечитаю позже