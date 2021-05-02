Ученые нашли связь между группой крови и опасными заболеваниями

По результатам исследования, проведенного шведскими учеными, была выявлена связь между группой крови и предрасположенностью к некоторым заболеваниям.

Корреляция была обнаружена после просмотра медицинских карт пяти миллионов больных.

В результате специалисты определили 49 заболеваний, которые чаще возникают у людей с той или иной группой крови.

В частности, выяснилось, что пациенты со второй группой крови чаще страдают от тромбозов, а с первой — от нарушений свертываемости.

Между тем женщины с первой группой крови и положительным резус-фактором чаше страдают гипертонией во время беременности, приводит данные исследования научный журнал eLife.

Выявлена связь между группой крови и предрасположенностью к некоторым заболеваниям. © pixabay.com

Кроме того, оказалось, что менее других подвержены риску образования камней в почках люди с третьей группой крови.

Теперь ученым предстоит провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты.

Как писал ранее «Ридус», врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович заявила, что ученые по всему миру настойчиво пытаются выяснить, существует ли четкая взаимосвязь между группой крови человека, вероятностью заболевания COVID-19 и тяжестью его протекания. По ее словам, данные проведенных исследований еще не позволяют делать однозначные выводы, но наличие определенных тенденций уже установлено.

«Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови», — рассказала Кулинкович.