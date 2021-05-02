В Сирии объявлена всеобщая амнистия
- 02 мая 2021, 17:06
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии.
Согласно документу, от наказания освобождаются лица, уличенные в даче взятки, фальсификации официальных данных и в продаже наркотических веществ.
Амнистии также подлежат несовершеннолетние.
При этом она не коснется тех, кто привлекался к ответственности за контрабанду, госизмену, шпионаж и терроризм, повлекший за собой человеческие смерти, сообщает «РИА Новости».
Кроме того, смертная казнь будет заменена на пожизненные каторжные работы, а тем, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.
Скрывающиеся от правосудия тоже смогут рассчитывать на амнистию, если сдадутся органам власти, пишет агентство.
Как писал ранее «Ридус», российским военным удалось войти в зону ожесточенных боевых столкновений в районе Тай сирийского города Эль-Камышлы (Камишлия). В результате несколько тысяч сирийцев смогли вернуться в свои жилища.
Также сообщалось, что обострился конфликт между Сирией и Израилем. В результате обмена авиаударами пострадало несколько человек. Израиль назвал Сирию «агрессором».
Войти через социальные сети: