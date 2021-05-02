В Сирии объявлена всеобщая амнистия

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии.

Согласно документу, от наказания освобождаются лица, уличенные в даче взятки, фальсификации официальных данных и в продаже наркотических веществ.

Амнистии также подлежат несовершеннолетние.

При этом она не коснется тех, кто привлекался к ответственности за контрабанду, госизмену, шпионаж и терроризм, повлекший за собой человеческие смерти, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, смертная казнь будет заменена на пожизненные каторжные работы, а тем, кого приговорили к пожизненным каторжным работам, сократят их срок до 20 лет.



Скрывающиеся от правосудия тоже смогут рассчитывать на амнистию, если сдадутся органам власти, пишет агентство.



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Как писал ранее «Ридус», российским военным удалось войти в зону ожесточенных боевых столкновений в районе Тай сирийского города Эль-Камышлы (Камишлия). В результате несколько тысяч сирийцев смогли вернуться в свои жилища.

Также сообщалось, что обострился конфликт между Сирией и Израилем. В результате обмена авиаударами пострадало несколько человек. Израиль назвал Сирию «агрессором».

