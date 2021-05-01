Президент России Владимир Путин подписал закон о размещении социальной рекламы в Сети. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Закон предполагает введение обязательной квоты в 5% на размещение соцрекламы на онлайн-платформах. Аналогичные нормы уже действуют для рекламы на телевидении, а также для наружной рекламы.

На первом этапе закон затронет сервисы «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook. В дальнейшем его требования распространятся на другие онлайн-платформы, имеющие ежедневную аудиторию в размере более 100 тысяч посетителей.

Также в России появится единый оператор размещения социальной рекламы. Эта некоммерческая организации будет получать прогнозные значения объемов рекламы от интернет-площадок и в рамках пятипроцентной доли размещать социальный контент, передает ТАСС.