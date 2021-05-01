Фейки недели: сухой закон в России и размер зарплаты директора «Спартака»

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Сухой закон в России

В социальных сетях распространилась новость о введении в России сухого закона на майские праздники. Многих эта информация напугала. Например, в Ростовской области люди стали скупать алкоголь едва ли не оптом, как туалетную бумагу во время начала периода пандемии коронавируса.

«Алкоголь начали закупать корзинами, в течение рабочего дня приходится со склада заполнять витрины заново», — рассказала кассир одного из супермаркетов Азовского района.



Сведения о повсеместном сухом законе опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что запрет о продаже спиртного — вопрос, который должен решаться на уровне регионов. Федеральные власти никакого отношения к этому не имеют.



«Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, и это происходит все на их усмотрение», — цитирует Пескова ФАН.



Решение о запрете на продажу спиртного уже принято в Республике Тыва. В этом регионе сухой закон будет действовать с 1 по 10 мая. Нельзя будет купить даже пиво. В некоторых других субъектах РФ «трезвыми» объявили только 1 мая и 9 мая, когда в стране отмечаются праздники День труда и День Победы в Великой Отечественной войне.

Баснословная зарплата директора «Спартака»

Telegram-канал BlackMirror опубликовал справку московского футбольного клуба «Спартак», в которой содержатся данные о размере зарплаты бывшего генерального директора ФК Шамиля Газизова. Согласно документу, ежемесячный оклад господина Газизова составлял чуть более 7,66 миллиона рублей.

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что справка — фейк. Он подчеркнул, что на выложенном в Сеть документе нет печати и подписи, а значит, о его достоверности говорить не приходится, передает издание «Чемпионат».

До прихода в «Спартак» Шамиль Газизов возглавлял футбольный клуб «Уфа». В Москву он приехал летом прошлого года и проработал здесь всего несколько месяцев. После ухода из «Спартака» Газизов вернулся на прежнюю должность в Уфу.



Избиение таджикских подростков

Фейком, судя по всему, оказалась и новость об избиении таджикских подростков киргизскими военными.

Ранее радио «Азаттык» (СМИ, признанное иноагентом) сообщило, что киргизские пограничники якобы задержали, а после избили двух школьников из Таджикистана, передает ИА REGNUM.



В ГПС Киргизии проинформировали, что таджикская сторона официально эти данные опровергла:

«Состоялся телефонный разговор пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. Таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения таджикских подростков и признала, что эта информация — фейк».

Напомним, что 29 апреля вспыхнул пограничный конфликт между Таджикистаном и Киргизией из-за установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи без согласования с киргизами.



Известно также, что Таджикские военные открыли огонь по нескольким киргизским погранзаставам, одна из них под названием «Достук» загорелась. В ответ спецназ Киргизии захватил таджикскую погранзаставу «Ходжа Аълло». Погибшие есть с обеих сторон.

