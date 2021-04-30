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За публикацию материалов СМИ-иноагентов без маркировки будут штрафовать

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

Распространение в СМИ публикаций СМИ-иноагентов без маркировки, указывающей на этот статус, будет караться штрафом в размере до 50 тысяч рублей.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, штраф для граждан будет составлять от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Закон также обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать видимые отличительные признаки представителя СМИ, вид и описание которых устанавливаются МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Если такой знак будет использован лицом, не имеющим на это права, предусматривается штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

Напомним, в 2019 году в России были приняты поправки к закону о СМИ, согласно которым материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предоставляет Роскомнадзору право ограничить доступ к сайту СМИ-иноагента, оштрафованного судом за нарушение порядка деятельности.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскрыл цель законопроектов о регулировании работы иностранных агентов. Законодательные инициативы направлены на защиту суверенитета страны, а не на нарушение чьих-либо прав.

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