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В ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровске погибли два человека

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ДТП © Сергей Мальгавко/ТАСС

ДТП © Сергей Мальгавко/ТАСС

Пассажирский автобус, следовавший из Хабаровска в Советскую Гавань, опрокинулся в 140 км от села Лидога.

В результате ДТП погибли два человека, более 10 пострадали.

«На участке дороги Лидога — Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, водитель автобуса не справился с управлением.

ФАН опубликовал видео с места происшествия.

Издание уточняет, что ДТП произошло около четырех часов утра по местному времени.

Как писал ранее «Ридус», в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ставропольском крае погибли пять детей. Всего в автобусе ехали 14 детей в сопровождении четырех взрослых. Они следовали из Волгограда в Черкесск на детские соревнования по баскетболу. Известно, что погибшим девочкам было 12−13 лет.

В ГИБДД сообщили, что причиной аварии могла стать попытка водителя отечественной легковушки обогнать грузовик.

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