МИД РФ ответил на санкции Евросоюза

В качестве ответных санкций против ЕС Россия ввела ограничения в отношении восьми представителей Евросоюза.

В их числе оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

В МИД РФ заявили, что ЕС «продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций».

«Только в марте 2021 года неправомерным ограничениям были подвергнуты шесть россиян», — напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве назвали подобную практику идущей вразрез с уставом ООН и нормами международного права, а также не подкрепленной никакими доказательствами.

В сообщении отмечается, что истинная цель подобных действий ЕС— любой ценой сдержать развитие России.

В ответ на санкции в отношении шести граждан РФ, Москва закрыла въезд в страну восьми гражданам стран — членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.

Евросоюз, флаг © Pixabay.com

В частности, ограничения коснулись председателя Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварса Аболиныша, директора Центра государственного языка этой же страны Мариса Балтиныша и члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра.

Кроме того, введены санкции против главы прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, руководителя Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Ранее стало известно, что с 12 мая американское посольство прекратит выдачу виз для недипломатических поездок, а консульские услуги смогут получить только граждане США по ограниченному числу неотложных случаев. Количество сотрудников консульского отдела США в Москве сократится на 75%. Это решение американские дипломаты объяснили «последними решениями Москвы». Речь идет, в частности, о запрете со стороны российских властей принимать на работу в американское консульство граждан РФ

На прошлой неделе Россия объявила персонами нон грата десять сотрудников посольства США в Москве. Эту меру в МИД РФ назвали зеркальным ответом на «враждебные действия американской стороны». Более того, в МИД заявили, что могут последовать дальнейшие шаги.

Напомним, до этого США обнародовали новый пакет санкций, который включает в себя не только очередные меры против физических и юридических лиц, но и ограничения, связанные с суверенным долгом РФ.