В Госдуме назвали наиболее значимые меры поддержки работающих россиян

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в преддверии 1 Мая о наиболее значимых мерах социальной поддержки трудоспособного населения, которые существуют в современной России.

«На мой взгляд, самыми важными сегодня являются меры поддержки семей с детьми. Этому уделяет особое внимание и наш президент Владимир Путин. Именно на посланиях Федеральному собранию глава государства вносит предложения о тех или иных мерах соцподдержки. Так начиналась программа материнского капитала. Вспомните, в какой демографической яме находилась Россия до принятия этой программы. Граждане попросту боялись рожать. Ведь они оставались, по сути, один на один со своими финансовыми проблемами, поскольку ни для кого не секрет, что молодая семья, воспитывая ребенка в возрасте до трех лет, вынуждена терять часть своих доходов. Программа материнского капитала позволила эту проблему решить», — утверждает Бессараб.

Сегодня в России мерами господдержки охвачены практически все нуждающиеся семьи с детьми в возрасте до 16 лет, добавила парламентарий.

В послании президентом были озвучены новые меры поддержки россиян, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это, например, когда один из родителей не хочет выплачивать алименты и тем самым не выполняет своих прямых обязанностей по заботе о ребенке. Все подобные случаи впервые, наверное, в истории России взяты под контроль государства, теперь гражданам будет оказана соответствующая помощь. Кроме того, поддержку получат семьи, где доход на одного человека составляет сумму, которая ниже прожиточного минимума. А семьям, воспитывающим ребенка до трех лет, где один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, предоставляется повышенный критерий нуждаемости. Это два прожиточных минимума на одного члена семьи, — пояснила Бессараб.

«Также государством оказывается поддержка, предполагающая компенсацию детского отдыха, которая составляет порядка 50% от суммы стоимости путевки. Далеко не всегда родители могут позволить себе такую путевку, однако детям отдых необходим. От этого зависит здоровье нации в будущем», — отметила Светлана Бессараб в интервью ridus.ru.

Система поддержки населения в России развивается довольно неплохо, считает член комитета Госдумы по труду.

«И сравнивать нас с европейскими государствами, я думаю, не стоит. Когда мы начинаем сравнивать уровень заработных плат, уровень пенсий и социальных пособий, мы забываем о той затратной части, которая ложится на каждое домохозяйство в России и в странах ЕС. Мы забываем, что налоги и траты на коммунальные услуги в Европе гораздо выше, чем у нас. Да, где-то мы, разумеется, не дотягиваем до Европы, но где-то и превосходим Европу благодаря предоставлению дополнительных социальных льгот и гарантий», — заключила Бессараб.

Напомним, во время последнего послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки по стране и запустить механизм льготных кредитов, предназначенных для развития туристической отрасли. Кроме того, по словам президента, регионы России смогут в ближайшее время получить инфраструктурные бюджетные кредиты сроком на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до 2024 года из бюджета страны будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Кроме того, Путин поручил ускорить принятие законопроекта о финансовой ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда экологии, сосредоточиться на новых подходах в области энергетики, а также пообещал, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 78 лет.