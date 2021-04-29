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Объявлены итоги 43-го Московского кинофестиваля

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© кадр из фильма «#Засранка»

© кадр из фильма «#Засранка»

Гран-при 43-го ММКФ завоевала румынская картина Андрея Хуцуляка «#Засранка».

Этот фильм рассказывает о травле в соцсетях женщины, которая не убрала за своей собакой.

Награды за лучшую режиссуру был удостоен Алексей Федорченко, поставивший картину «Последняя «Милая Болгария» по мотивам произведения Михаила Зощенко.

Специальным призом жюри была отмечена лента «Кровопийцы» немецкого режиссера Юлиана Радльмайера.

Актерские премии достались румынке Андрее Грэмоштяну, исполнившей главную роль в «#Засранке», и иранцу Сохейлу Гханнадану, сыгравшему в «Сыне» режиссера Нушины Мераджи.

Церемония закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Церемония закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Московский кинофестиваль проходил с 22 по 29 апреля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса его перенесли на октябрь.

Ранее фестиваль традиционно проводился в июне, однако в 2018 году он был перенесен на апрель из-за чемпионата мира по футболу, проходившего в России. После этого было решено проводить ММКФ в апреле на постоянной основе.

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