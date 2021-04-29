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Скончался обвиняемый в госизмене физик Кудрявцев

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Виктор Кудрявцев. © Антон Новодережкин/ТАСС

Виктор Кудрявцев. © Антон Новодережкин/ТАСС

Умер физик Виктор Кудрявцев, которого задержали в июле 2018 года по обвинению в передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях бельгийскому институту, с которым сотрудничало Минобороны.

О смерти 77-летнего Кудрявцева сообщил в Facebook его адвокат Иван Павлов.

«Умер выдающийся российский ученый, физик Виктор Кудрявцев, подзащитный Команды 29, обвиненный в государственной измене, — написал он. — Год и два месяца в „Лефортово“ по абсурдному обвинению совершенно подорвали его здоровье».

Кудрявцева арестовали 20 июля 2018 года. Его обвинили в передаче в пользу бельгийского Фон-Кармановского института гидродинамики секретных сведений о гиперзвуковых технологиях для комплексов «Авангард» и «Кинжал». Ученый своей вины не признал. По его словам, он не имел доступа к закрытым сведениям уже более 20 лет.

Виктор Кудрявцев и Иван Павлов © Facebook.com

Виктор Кудрявцев и Иван Павлов © Facebook.com

В ноябре 2018 года он отказался пойти на сделку со следствием. Кудрявцеву предлагали дать показания на своего ученика Романа Ковалева и признать вину в обмен на освобождение из-под ареста.

В августе прошлого года стало известно, что ФСБ приостановило предварительное расследование по уголовному делу о госизмене в отношении Кудрявцева. Поскольку в сентябре 2019 года у него обнаружили рак, физик был отпущен под подписку о невыезде.

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