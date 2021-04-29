Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в Москве как напряженную

В столичном Роспотребнадзоре признали напряженной эпидемиологическую обстановку в Москве.

По данным ведомства, заболеваемость коронавирусом в городе превышает среднероссийские показатели.

В связи с этим в период с 1 по 10 мая планируется усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий с целью профилактики распространения COVID-19 в Москве.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в столице выявили 3215 случаев заражения коронавирусом. Поскольку накануне сообщалось о 1840 инфицированнных, заболеваемость среди москвичей выросла в 1,7 раз. Суточный прирост заразившихся превысил 3 тысячи впервые с 24 января, когда было зарегистрировано 3069 заболевших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 составляет на 29 апреля 1 900 149.

В беседе с «Ридусом» экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал заявление вице-премьера Голиковой о предстоящем всплеске заболеваемости COVID-19 в России, который, якобы, возможен на фоне роста сезонных заболеваний весной. Он объяснил, что обычной сезонный подъем падает на февраль-март, иногда затягивается на апрель, а в мае заканчивается.

В свою очередь глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что пандемия COVID-19 может завершиться в России уже осенью нынешнего года.

