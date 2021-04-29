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Мэр Нью-Йорка объявил о планах по отмене антиковидных мер с 1 июля

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Билл де Блазио. © Валерий Шарифулин/ТАСС

Билл де Блазио. © Валерий Шарифулин/ТАСС

Все ограничения, введенные в Нью-Йорке для борьбы с распространением коронавируса, планируется отменить 1 июля, заявил мэр города Билл де Блазио.

По его словам, власти Нью-Йорка собираются полностью «открыть» город 1 июля.

«Мы готовы открыть магазины, а также фирмы, офисы и театры», — пояснил де Блазио в эфире телеканала MSNBC.

При этом он отметил, что для достижения этой цели потребуется много работать. Мэр также призвал горожан пройти вакцинацию.

По данным американских служб здравоохранения, за последнюю неделю число случаев COVID-19 и летальных исходов в США стало уменьшаться.

Полную вакцинацию от коронавируса прошли в стране около 38% взрослого населения, а как минимум одну дозу вакцины получили уже более половины американцев в возрасте от 18 лет.

Вакцинация © dpa/picture-alliance/ТАСС

Вакцинация © dpa/picture-alliance/ТАСС

За весь период пандемии в США коронавирусом заразились около 33 млн человек, скончались свыше 588 тысяч. По этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена совместно с частными компаниями разрабатывает единые стандарты для паспортов вакцинации от коронавируса. Ковид-паспорта будут электронными, а доступ к ним будет возможен через приложения для смартфонов, которые смогут отображать QR-код. Для американцев, у которых нет смартфонов, будет предусмотрена возможность распечатать такой код.

В марте первыми в США ввели в обращение цифровой сертификат вакцинации от COVID-19 власти штата Нью-Йорк. Этот документ будет использоваться для официального подтверждения сделанной прививки от коронавируса или отрицательного результата теста на COVID-19.

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