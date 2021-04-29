Обвиняемого в педофилии писателя заподозрили еще в ряде преступлений

В деле о растлении несовершеннолетней девочки писателем Дмитрием Стародубцевым раскрыты около десятка новых эпизодов.

Выяснилось также, что в совращении участвовал сообщник Стародубцева, личность которого уже установлена.

Ранее было известно только о трех эпизодах насильственных действий сексуального характера со стороны писателя в отношении девочки, сообщает «112».

В октябре прошлого года журналиста, писателя, бывшего руководителя пиар-кампании первого президента РФ Бориса Ельцина и создателя одного из первых в стране телемагазинов Дмитрия Стародубцева заподозрили в насилии над несовершеннолетними.

В изнасиловании его обвинила 23-летняя москвичка, сообщившая полиции, что десять лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Стародубцев. В итоге 56-летнего писателя арестовали по обвинению в растлении несовершеннолетней.

По информации СМИ, Стародубцев и его сообщник в течение нескольких лет заводили отношения с матерями-одиночками, чтобы впоследствии совратить их дочерей.

Согласно одной из версий, писатель вдохновлялся педофилией, чтобы сочинять свои эротические рассказы.

В литературе Стародубцев дебютировал в 2002 году с фантастическим романом под названием «Шерас. Летопись Аффондатора. Книга первая. 103—106 годы». Он написал восемь книг, включая эротическую новеллу «В поисках оргазма». В 2009 году роман бывшего пиарщика Ельцина «Сильвин из Сильфона» попал в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер».