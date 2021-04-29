В России собираются запустить программу туробмена

В 2022 году планируется запустить российский аналог Work & Travel, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, эта программа туробмена будет работать по аналогии с американской программой международного обмена студентами.

Догузова отметила, что в нынешнем году готовятся к запуску программы обучения по методикам Всемирной туристской организации UNWTO, которые охватят тысячу специалистов отрасли по базовым направлениям.

«Со следующего года заработают новые образовательные и волонтерские программы в туризме, в том числе в экотуризме по типу Work & Travel», — цитирует главу Ростуризма «РЕН ТВ».

Она пояснила, что экотуризм позволит молодому специалисту совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счет работодателя.

Как отмечает телеканал, 29 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг» и «Совершенствование управления в сфере туризма». На реализацию нацпроекта предполагается направить до 2030 года 529 миллиардов рублей из федеральных средств, еще 72 миллиарда рублей выделят регионы.

В Госдуме также сообщали, что уже в мае планируют принять закон о виде отдыха «сельский туризм». Эксперты называют его «весьма перспективным направлением», которое не требует больших затрат.

Ранее «Ридус» писал, что из-за закрытия границ и отмены туристического сезона в европейских странах российские путешественники выбирают отдых внутри страны. По словам представителей АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), с начала года наблюдается спрос на поездки внутри страны, поэтому с мая будет запущено не менее 650 дополнительных рейсов так называемых сезонных поездов.