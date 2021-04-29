Партия пенсионеров пожаловалась в Генпрокуратуру на Министерство труда

Партия пенсионеров (РППС) пожаловалась в Генпрокуратуру РФ на Министерство труда и социальной защиты. По мнению партии, ведомство закрывает глаза на многочисленные случаи несоблюдения трудовых прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

Ранее представители РППС обратились в Генпрокуратуру с предложением приступить к осуществлению надзора за соблюдением прав граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которые работают в различных коммерческих организациях.

В своем письме мы отмечали, что для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовая деятельность остается важнейшим источником материального достатка. Лишившиеся его люди обречены на нищенские условия существования. Но наше письмо, адресованное генеральному прокурору РФ, было, к сожалению, передано на согласование в Министерство труда, которое, в свою очередь, посчитало нецелесообразным вводить проверки соблюдения трудовых прав людей, — указано на сайте партии.

Сейчас проблема ущемления трудовых прав пожилых россиян усугубилась в связи с экономической рецессией, возникшей из-за пандемии коронавируса.

«Оказалось, что дефицит трудовых ресурсов, о котором неустанно твердили идеологи пенсионной реформы, представляющие либеральные экономические школы, в действительности обернулся ростом безработицы и потерей доходов значительной категории граждан страны», — утверждают в РППС.

«Поскольку Министерство труда не способно гарантировать пожилым людям соблюдение прав и свобод в трудовой сфере, мы ходатайствуем о включении в ежегодный сводный план Генеральной прокуратуры тематических проверок соблюдения юридическими лицами требований законодательства в отношении трудовых прав работников предпенсионного и пенсионного возраста», — заявил заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.