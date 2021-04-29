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Суд вынес приговор по делу о смерти актера Марьянова

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Дмитрий Марьянов. © кадр из фильма "День Радио"

Дмитрий Марьянов. © кадр из фильма "День Радио"

Директор подмосковного центра «Феникс», где проходил реабилитацию актер Дмитрий Марьянов, была приговорена Лобненским городским судом Московской области к трем годам условно.

Об этом сообщила адвокат сына Марьянова Виктория Крылова.

Гособвинение просило назначить Оксане Богдановой три года лишения свободы. Прокурор также поддержал заявленный потерпевшей стороной иск о компенсации морального вреда на сумму 30 миллионов рублей.

«Суд приговорил Богданову к трем годам колонии условно, а также удовлетворил частично наш иск о возмещении морального вреда на сумму миллион рублей», — сказала Крылова в интервью ТАСС. Она добавила, что подсудимой также назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщила агентству представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий, директор реабилитационного центра признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.

Между тем Богданова заявила в суде, что не считает себя виновной, поскольку, по ее словам, Марьянов умер по естественным причинам, потому что страдал хроническими заболеваниями, о которых центр не был уведомлен. Она назвала виновными в смерти актера врачей скорой помощи, больницы, волонтеров центра и самих реабилитантов.

Оксана Богданова.

Оксана Богданова.

© LifeShot

По данным источника ТАСС, Богданова находится на последних сроках беременности.

Напомним, в октябре 2019 года следователи завершили расследование обстоятельств смерти актера Дмитрия Марьянова. Они передали в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения материалы на директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс», где артист провел последние несколько дней своей жизни, проходя лечение от алкоголизма.

Установлено, что в день своей смерти — 15 октября 2017 года — артист постоянно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге. Директора «Феникса» как минимум десять раз предупреждали о тяжелом состоянии актера, но она запретила вызывать к нему скорую помощь и оставила без средств связи. В результате один из клиентов вызвал Дмитрию Марьянову скорую, но было поздно — тот умер в больнице.

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