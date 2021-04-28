Эксперт прокомментировал посещение Путиным станции скорой помощи в Пушкине

Президент России Владимир Путин осмотрел новое здание скорой помощи в городе Пушкин (Ленинградская область) и поздравил сотрудников медучреждения с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи.

Здание скорой помощи было введено в эксплуатацию в августе 2020 года. Его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Здесь есть диспетчерская, комната ожидания выездной бригады, учебная комната для персонала, комнаты психологической разгрузки, кабинеты предрейсового осмотра и амбулаторного приема населения.

Это прекрасно, что Путин посетил станцию скорой помощи. 28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи, и сотрудники скорой заслуживают к себе внимания. Приезд президента говорит о том, что медицина сегодня — приоритетная отрасль, — прокомментировал в интервью ridus.ru председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ, председатель Общественного совета при Минздраве России Анатолий Домников.

Пандемия коронавируса обострила существующие в отечественной медицине проблемы, добавил эксперт.

«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому сегодня здравоохранению придается огромное значение. В течение 2020 года произошло единение всех отраслей и органов госуправления вокруг медицины. Раньше и подумать было нельзя, что практически вся промышленность, все отрасли народного хозяйства будут работать на здравоохранение, осваивая новые технологии, закупая новое оборудование, возводя инфекционные больницы, но это произошло. Если два года назад систему здравоохранения не критиковал только ленивый, то сегодня общество осознало, что врачам нужно помогать. Медики наконец почувствовали себя оцененными. Им увеличили заработную плату. Теперь задача нашего профсоюза — убедить власти в том, чтобы в дальнейшем заработная плата медицинских работников не снижалась, а оставалась примерно такой же, как в год пандемии», — заключил Домников.