Фельдшер скорой помощи рассказала, как повысить престиж профессии медика

Пандемия коронавируса, безусловно, сделала профессию врача более престижной, однако останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Об этом в День рождения службы скорой медицинской помощи в России рассказала фельдшер выездной бригады Аксарковской центральной районной больницы Татьяна Ревина.

Необходима масштабная программа популяризации профессии врача. Эта профессия очень важна. Например, зачастую от сотрудников скорой помощи зависят жизни людей в тех или иных экстренных ситуациях. На мой взгляд, больницы и скорые помощи могли бы устраивать день открытых дверей, показывать, какое оборудование есть в наличии, как работают медики. Медучреждения, я считаю, должны стать более открытыми. Возможно, стоит еще проводить уроки профориентации в школах, приглашать к ребятам заслуженных медиков, чтобы они рассказывали, сколько человеческих жизней спасли, — поделилась Ревина в интервью ridus.ru.

Однажды Татьяна приехала по вызову к беременной женщине из семьи оленеводов в тундру. Осмотрев пациентку, Ревина поняла, что женщина вот-вот родит. Везти ее в роддом было, к сожалению, поздно. Пришлось принимать роды на месте. Благодаря профессионализму медиков роды прошли успешно. Затем молодую маму и новорожденного «оленевода» доставили на снегоходе к автомобилю скорой помощи, и уже под утро они оказались в родильном отделении больницы Салехарда.

Ранее участники конкурса «Большая перемена» записали в День скорой помощи поздравительное видео. Школьники поблагодарили медиков за спасение жизней людей.