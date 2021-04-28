На участие в тестировании ДЭГ подано порядка 1,7 миллиона заявлений

За прошедшую неделю было подано около 1,7 миллиона заявлений на участие в тестировании дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает ЦИК РФ.

В тройку лидеров по количеству заявлений вошли Северная Осетия — Алания (19 547), Мурманская область (19 095) и Нижегородская область (71 364).

В тестировании принимают участие все регионы России. В десяти субъектах пройдет голосование по всем видам выборов, в 75 регионах — тестовое голосование по выборам депутатов Госдумы.

«В ближайшее время будет образована рабочая группа, куда войдут авторитетнейшие представители IT-отрасли. Мы хотим, чтобы каждое решение в рамках тренировки было абсолютно прозрачным для профессионального сообщества», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

