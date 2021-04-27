ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году
- 27 апреля 2021, 21:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Оборот наличных денег в России уменьшится в 2021 году. Таков прогноз Центробанка.
Как сообщили в регуляторе, в 2020 году количество наличных в экономике выросло на 2,8 трлн рублей и составило 13,4 трлн рублей.
В ЦБ объяснили такой повышенный спрос пандемией и ее последствиями.
«Это относится как к населению, так и к предприятиям», — уточнили газете «Известия» в Центробанке.
В этом году ожидается постепенный возврат части наличных денег в банки, но этот процесс может растянуться на несколько лет. Сдерживать оборот кеша в России будет и продолжающийся рост популярности безналичных платежей, отметили в регуляторе.
По оценкам экспертов, россияне могут вернуть в банки в этом году примерно 2 трлн рублей, отмечает издание. Стимулом к этому послужит рост ставок по банковским вкладам, который будет вызван увеличением ключевой ставки ЦБ.
Ранее сообщалось, что 23 апреля Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых.
При этом банки не стали торопиться с повышением ставок по депозитам. Официальная оценка инфляции — 5,8% годовых, что гораздо выше того, что предлагают своим вкладчикам подавляющее большинство банков.
Тем не менее аналитики предсказали рост ставок по вкладам в российских банках на 0,5−0,7% из-за необходимости удерживать вкладчиков. В настоящее время средние ставки по вкладам оказались меньше инфляции, что обесценивает этот финансовый инструмент.
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