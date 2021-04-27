ЦБ прогнозирует сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году

Оборот наличных денег в России уменьшится в 2021 году. Таков прогноз Центробанка.

Как сообщили в регуляторе, в 2020 году количество наличных в экономике выросло на 2,8 трлн рублей и составило 13,4 трлн рублей.

В ЦБ объяснили такой повышенный спрос пандемией и ее последствиями.

«Это относится как к населению, так и к предприятиям», — уточнили газете «Известия» в Центробанке.

В этом году ожидается постепенный возврат части наличных денег в банки, но этот процесс может растянуться на несколько лет. Сдерживать оборот кеша в России будет и продолжающийся рост популярности безналичных платежей, отметили в регуляторе.

По оценкам экспертов, россияне могут вернуть в банки в этом году примерно 2 трлн рублей, отмечает издание. Стимулом к этому послужит рост ставок по банковским вкладам, который будет вызван увеличением ключевой ставки ЦБ.

Банковские вклады © Александр Демьянчук/ТАСС

Ранее сообщалось, что 23 апреля Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых.

При этом банки не стали торопиться с повышением ставок по депозитам. Официальная оценка инфляции — 5,8% годовых, что гораздо выше того, что предлагают своим вкладчикам подавляющее большинство банков.

Тем не менее аналитики предсказали рост ставок по вкладам в российских банках на 0,5−0,7% из-за необходимости удерживать вкладчиков. В настоящее время средние ставки по вкладам оказались меньше инфляции, что обесценивает этот финансовый инструмент.