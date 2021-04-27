Эксперты прокомментировали призыв Путина к участникам предвыборной гонки

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что осенью состоятся федеральные парламентские выборы, и призвал участников предвыборной гонки вести честную и прозрачную конкурентную борьбу, уважая друг друга.

С таким обращением глава государства выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, состоявшемся 27 апреля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

«Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики, Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», — подчеркнул российский лидер.

Комментируя слова президента, директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко отметил, что ни политическая борьба, ни конкуренция различных взглядов и мнений не должны послужить причиной для вражды и необоснованных обещаний.

«Можно сказать, глава государства сегодня предложил участникам избирательного процесса прийти к своеобразному соглашению, договориться о „правилах игры“ на предстоящих федеральных, региональных и местных выборах в сентябре этого года», — заявил Розенко в беседе с «Ридусом».

Он подчеркнул, что свобода выборов — это ответственность, которую должен принять на себя каждый их участник, и ограничить собственные действия не только законом, но и моралью.

По словам исполнительного директора Общественной палаты Республики Коми Александры Афониной, президент четко и ясно дал понять, что получить мандаты законодателей должны зрелые политики, которые готовы держать слово перед избирателем.

«Популизм и грязные технологии не могут использоваться для избрания в Государственную думу, и население не хочет видеть дешевых популистов у руля», — заявила она.

Афонина считает, что в обществе сформировался запрос на улучшение качества жизни и обновление социально-экономической сферы. Кроме того, возросли и требования граждан к своим избранникам — они хотят видеть в парламенте людей дела, хорошо разбирающихся в экономике и законотворчестве, а также знающих о потребностях общества.

Она напомнила, что сейчас по всей стране ведется подготовка независимых наблюдателей, задача которых — исключить давление и фальсификации и обеспечить избирателям подлинную свободу выбора.