Число дистанционных хищений в Москве выросло на четверть

За первые три месяца 2021 года число дистанционных хищений, совершенных в столице, возросло на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщил на заседании в Общественной палате заместитель начальника ГУ МВД РФ по Москве Александр Половинка, на данный момент в Москве зафиксировано более 13 тысяч преступлений, совершенных дистанционным способом.

Они составляют 33% от общего числа всех преступлений в городе, отметил Половинка.

«Совсем недавно в структуре преступлений доля хищений была не более 10% в общем массиве хищений, а в общем массиве преступности — чуть более 1%, это было несколько лет назад», — цитирует его ТАСС.

При этом, по словам замначальника столичного главка МВД, предполагаемые мошенники часто находятся не на территории Московского региона и даже не на территории России. Для работы таких преступных групп часто создаются целые колл-центры и используются современные информационные технологии, отметил он.

Злоумышленники находят новые схемы обмана © pixabay.com

Недавно телефонные мошенники освоили новую схему обмана, при которой россияне получают звонки якобы от расследующих утечку банковских данных полицейских. Потенциальную жертву мошенничества запугивают тем, что злоумышленники собираются оставить ее без денег.

Также выяснилось, что 60% мошеннических атак в Сети происходит по сценарию покупки или продажи товаров на сайтах объявлений и маркетплейсов, а также на поддельных ресурсах, которые злоумышленники делают похожими на официальные страницы. Остальные случаи связаны с прямым обманом при звонках по телефону — так называемой «социальной инженерией».

