Глава Минпросвещения рекомендовал школам и детсадам не работать 4—7 мая

В дни с 4 по 7 мая, объявленные президентом РФ нерабочими, школам и детсадам тоже рекомендовано не работать.

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Рекомендуем школам не работать [4—7 мая], учреждениям дополнительного образования [тоже]», — цитирует его «РИА Новости».

Кравцов уточнил, что в случае необходимости в детских садах в эти дни будут организованы дежурные группы. Он пояснил, что они могут потребоваться для детей тех родителей, кто должен работать 4—7 мая.

Министр добавил, что дополнительные выходные никак не скажутся на качестве образовательного процесса, поскольку май — это в основном повторение пройденного материала.



Как следует из опроса рекрутинговой компании HeadHunter, только 23% работодателей решили отправить своих сотрудников на длинные выходные с 1 по 10 мая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками нерабочими и продлить выходные с 1 по 10 мая.

В своем обращении к президенту во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Попова заявила, что такое решение поможет снизить риск роста заболеваемости COVID-19. По ее словам, из-за разорванных майских каникул людям пришлось бы больше перемещаться на общественном транспорте — ездить за город и возвращаться домой.

Путин отметил, что к мнению специалистов необходимо прислушиваться, и одобрил инициативу. Он подписал указ, согласно которому нерабочие дни с сохранением зарплаты устанавливаются с 4 по 7 мая 2021 года.