Сгнившие трубы не позволили подключить газ жителям Кургана
- 26 апреля 2021, 21:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Несколько многоквартирных домов Кургана должны были подключить к системе газоснабжения.
Городские власти уже выдели необходимые для этого средства.
Однако по итогам проведенной проверки выяснилось, что подводящая система оказалась непригодна к использованию.
Как рассказал «Уральскому меридиану» депутат местной гордумы Иван Камшилов, горожане направляли коллективные жалобы и просьбы, но в течение десяти лет их проблему с газоснабжением никак не могли решить. Когда же решение все-таки было принято, оказалось, что трубы ожидавшей подключения внутриквартальной газовой сети сгнили.
По словам депутата, денег на их замену в бюджете нет. В результате тысячи людей по-прежнему останутся без газа, пишет издание.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей малых населенных пунктов к газоснабжению. Об этом сообщил врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин во время посещения деревни Грузины в Тверской области. Он отметил, что жалобы на слишком дорогое подключение к газу «Единая Россия» получает от жителей большинства регионов страны.
В сентябре прошлого года стало известно, что Министерство энергетики РФ ведет работу по новым подходам к газификации в четырех регионах страны. В этих субъектах население получит возможность бесплатно провести газ до границ своего участка.
Войти через социальные сети: