Сгнившие трубы не позволили подключить газ жителям Кургана

Несколько многоквартирных домов Кургана должны были подключить к системе газоснабжения.

Городские власти уже выдели необходимые для этого средства.

Однако по итогам проведенной проверки выяснилось, что подводящая система оказалась непригодна к использованию.

Как рассказал «Уральскому меридиану» депутат местной гордумы Иван Камшилов, горожане направляли коллективные жалобы и просьбы, но в течение десяти лет их проблему с газоснабжением никак не могли решить. Когда же решение все-таки было принято, оказалось, что трубы ожидавшей подключения внутриквартальной газовой сети сгнили.

По словам депутата, денег на их замену в бюджете нет. В результате тысячи людей по-прежнему останутся без газа, пишет издание.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей малых населенных пунктов к газоснабжению. Об этом сообщил врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин во время посещения деревни Грузины в Тверской области. Он отметил, что жалобы на слишком дорогое подключение к газу «Единая Россия» получает от жителей большинства регионов страны.

В сентябре прошлого года стало известно, что Министерство энергетики РФ ведет работу по новым подходам к газификации в четырех регионах страны. В этих субъектах население получит возможность бесплатно провести газ до границ своего участка.