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Памятник Ленину в Новосибирске выставили на продажу за 100 млрд рублей

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Памятник Ленину © avito.ru

Памятник Ленину © avito.ru

Установленный в Новосибирске памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину выставили на продажу через «Авито».

Монумент, находящийся в центре города, оценили в 100 миллиардов рублей.

Как сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды», объявление о продаже опубликовала некая Екатерина. В сопроводительном тексте она указала: «Статуя Ленина, состояние б/у, но хорошее».

Потенциальных покупателей женщина попросила связаться с ней через сообщения. Вскоре объявление исчезло с сайта, пишет паблик.

На отправленный изданием запрос продавцу ответа не поступило. В местной администрации заявили, что монумент не находится на балансе города, а публикацию объявления посчитали розыгрышем.

Ранее сообщалось, что в городе Тарусе Калужской области депутаты городской Думы приняли решение переименовать улицы в исторической части города, вернув им дореволюционные названия. В частности, площадь Ленина снова стала Соборной.

«Ридус» также писал о том, что председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», участник афганской и чеченских войн, Герой России генерал-майор Сергей Липовой объявил, что прокуратура Москвы по итогам проведенной проверки не нашла законных оснований для демонтажа памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади.

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