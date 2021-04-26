Путин призвал на сборы военнослужащих в запасе

Находящиеся в запасе военнослужащие подлежат призыву на ежегодные военные сборы.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, правительству и регионам поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Отмечается, что граждане РФ, пребывающие в запасе, будут призваны в 2021 году для прохождения военных сборов в ВС РФ и органах федеральной службы безопасности.

Как отмечает ФАН, ежегодные сборы проходят в строевых частях. В зависимости от необходимости в них принимает участие от 5 до 15 тысяч военных, находящихся в резерве.

Военнослужащие. © Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС

Весенний призыв стартовал в России в начале апреля и продлится до 15 июля. Новобранцы из Москвы уже отправились на места прохождения службы в воинские части Западного военного округа (ЗВО), пишет издание.

Как сообщал «Ридус», ряды вооруженных сил должны пополнить 134 тысячи человек. Согласно распоряжению главы Минобороны, сотрудники военкоматов должны привиться от коронавируса.

Осенью 2019 года на службу в армии призвали 132 тысячи человек, осенью 2020 года — 128 тысяч.

Ранее главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко заявил, что перенесшие COVID-19 не освобождаются насовсем от призыва в армию. По его словам, после соответствующего лечения и при отсутствии осложнений призывник снова годен к прохождению службы.

