Шести пациентам в Германии ввели физраствор вместо вакцины BioNTech

В Германии сотрудница Красного Креста, работающая в центре вакцинации, подменила препарат от коронавируса BioNTech физраствором.

Полиция Вильгельмсхафена уже начала расследование по данному факту.

По данным следствия, женщина, которая 21 апреля должна была подготовить шприцы для прививок, шесть раз заменила вакцину физраствором.

Свой поступок она мотивировала тем, что якобы не хотела сообщать об упавшей ампуле, говорится в сообщении местных правоохранителей, которое приводит «РИА Новости».

Отмечается, что здоровью шести пациентов, получивших физраствор вместо вакцины, ничего угрожает. Однако еще не установлено, кому именно из привитых был введен физраствор.

Вакцинация © flickr.com

Об этом инциденте стало известно после того, как женщина, подменившая вакцину, сообщила о своем поступке коллеге. Та в свою очередь уведомила о случившемся ответственных лиц.

В настоящее время местные власти связываются с людьми, которым мог быть введен физраствор. Дело в том, что только тест на антитела сможет определить, была ли им введена вакцина.

Это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что 20 апреля во Франции 140 человек получили физраствор вместо вакцины Pfizer.

В начале февраля появилась информация, что в Китае арестовали более 80 человек, занятых в производстве поддельной вакцины от коронавируса. Всего они успели изготовить около 3 тысяч доз препарата. Производство поддельной вакцины было налажено сразу в нескольких городах страны. По данным местных правоохранителей, подозреваемые заполняли шприцы обычным физраствором, а затем продавали их под видом препарата от коронавируса по завышенным ценам. Преступная группировка действовала с сентября 2020 года.