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Актера Александра Паля заподозрили в избиении хоккеиста

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Александр Паль © Артем Геодакян/ТАСС

Александр Паль © Артем Геодакян/ТАСС

Популярный актер Александр Паль, известный по фильмам «Горько!» и «Парень с нашего кладбища», заподозрен в избиении 25-летнего хоккеиста Кевина Антипова.

По информации источника РЕН ТВ, спортсмена госпитализировали в одну из московских больниц с серьезными травмами: ему выбили глазную кость и проломили скулы.

Пострадавший написал заявление в полицию, и оперативники вычислили подозреваемых по горячим следам. Паля задержали, сообщает телеканал.

Кевин Антипов © t.me/ENews112

Кевин Антипов © t. me/ENews112

Как уточняет Baza, после празднования дня рождения одного из знакомых Антипова, он ждал такси на улице в центре Москвы, когда к нему подошли трое молодых людей, в одном из которых хоккеист узнал Паля.

Избив Антипова, они скрылись с места происшествия на машине.

По словам пострадавшего, актер был либо пьян, либо находился под воздействием каких-то психотропных веществ.

Источник телеканала «360» в Молодежной хоккейной лиге рассказал, что в МХЛ не знают, где сейчас выступает Антипов. Известно только, что в сезоне-2015/2016 чемпионата Высшей хоккейной лиги он был нападающим столичного клуба «Звезда», который является резервом ЦСКА.

В пресс-службе ХК ЦСКА сообщили ТАСС, что Антипов играл за молодежную команду этого клуба всего полгода и пять лет назад расторг контракт.

Ранее «Ридус» писал о том, как в одном из петербургских баров популярный актер Владимир Епифанцев устроил настоящее побоище. На записи с камер наблюдения видно, как босой Епифанцев проводит в баре несколько «боев без правил» и одерживает верх над своими оппонентами.

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