На Майорке арестовали мужчину за заражение 22 человек COVID-19

Житель испанского острова Майорка был арестован по подозрению в заражении коронавирусом 22 человек.

По предварительным данным, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, несмотря на сильный кашель и высокую температуру до 40C.

Коллеги советовали ему идти домой, но он снимал маску, кашлял и заявлял, что собирается всех заразить.

В полиции утверждают, что у мужчины несколько дней наблюдались симптомы коронавируса. Сдав ПЦР-тест, он на следующее утро пошел на работу и в спортзал, не дождавшись результатов исследования, сообщает «Би-би-си».

В результате пять человек на работе и трое посетителей спортзала сдали положительный тест на COVID-19. Кроме того, коронавирусом заразились 14 членов его семьи, включая троих детей. Отмечается при этом, что у всех зараженных болезнь протекает без осложнений.

Как писал ранее «Ридус», власти Польши обвинили в несоблюдении режима самоизоляции российского генконсула в Познани, который в феврале был объявлен персоной нон грата. По информации польских СМИ, российский дипломат получил положительный результат теста на коронавирус 21 января, а тремя днями ранее COVID-19 подтвердился у его супруги.

Также сообщалось, что глава Повалихинского сельского поселения Костромской области Марина Удгодская пожаловалась на резкое ухудшение состояния здоровья и повышенную температуру. Она связала появление у нее симптомов коронавирусной инфекции с визитом в Повалихино Ксении Собчак, которая, предположительно, заразилась COVID-19.

Напомним, в России за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предусматривается наказание от штрафа (до 80 тысяч рублей) до ограничения свободы на срок до года. Если из-за нарушения наступила смерть человека, это уже наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.