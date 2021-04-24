Вернувшихся из-за границы жителей Перми оштрафовали на 7,5 млн рублей

За весь период пандемии из зарубежных стран в Прикамье прибыло более 40 тысяч человек, из которых 552 оказались инфицированными COVID-19.

В итоге было составлено 499 протоколов на граждан, прилетевших в Россию и не разместивших информацию о результатах исследования на коронавирус на сайте «Госуслуги».

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что с 16 апреля изменены требования для лиц, прибывающих в страну любым видом транспорта. Они обязаны пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на Едином портале.

«Со 2 мая все россияне, которые въезжают в Россию из-за границы, должны сдавать уже два ПЦР-теста (для возвращающихся из Турции и Танзании новые правила начали действовать с 21 апреля)», — приводит сообщение ведомства ФАН.

Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В Пермском крае общая сумма штрафов составила почти 7,5 млн рублей.

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ © TASS

Как отмечает издание, 20 апреля на заседании оперштаба глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев сообщил, что в регионе зафиксированы «британский» и «южноафриканский» штаммы COVID-19, завезенные из-за рубежа.

По словам главного санитарного врача Пермского края, новые штаммы определяются при дополнительных лабораторных исследованиях, на которые направляют биологические материалы граждан, заболевших коронавирусом после возвращения из-за границы.

Ранее стало известно, что индийский штамм COVID-19, имеющий двойную мутацию, в России пока не выявлен. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.