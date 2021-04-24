Миссия корабля «Прогресс МС-14» подошла к своему завершению

Завершается длившаяся больше года орбитальная миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14».

Он отстыкуется от модуля «Звезда» российского сегмента МКС 28 апреля в 02:11:30 мск.

По предварительным расчетам специалистов Центра управления полетами (ЦУП), после расстыковки «Прогресс МС-14» около суток будет находиться на околоземной орбите.

«Длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации „Энергия“ тестирования новой системы построения ориентации при затоплении», — приводит сообщение «Роскосмоса» ФАН.

Запуск "Ракеты Победы" с кораблем "Прогресс МС-14" с космодрома Байконур © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Также отмечается, что в 03:01:28 мск 29 апреля двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение, а спустя четыре минуты она завершит работу. После этого «Прогресс МС-14» продолжит снижение и в 03:34:23 мск войдет в плотные слои атмосферы Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля должно произойти в несудоходном районе акватории Тихого океана, в 3 150 км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 7 390 км от города Сантьяго (Чили).

Как напоминает издание, «Прогресс МС-14» стартовал к МКС с космодрома Байконур 25 апреля 2020 года. В результате он установит рекорд по длительности нахождения на орбите, проведя там год и четыре дня.

Ранее сообщалось, что новый рекорд по времени полета к МКС установил российский грузовой корабль «Прогресс МС-15, добравшийся до Международной космической станции за три часа 18 минут и 31 секунду.