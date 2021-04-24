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Дептранс Москвы подсчитал количество ДТП с пьяными водителями

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© YAY\TASS

© YAY\TASS

За первые три месяца 2021 года в столице произошло 70 автомобильных аварий, виновниками которых стали нетрезвые водители.

В результате пять человек погибли, а 86 пострадали.

Как сообщает в своем Telegram-канале Дептранс Москвы, 55% ДТП с участием с пьяных водителей происходят в период с 21:00 до 6:00.

Отмечается также, что 31% таких аварий случаются зимой, а 23% происходят по вине автомобилистов со стажем вождения от 1 до 5 лет.

Кроме того, в выходные дни такого рода ДТП на 9% больше, чем в будни.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что за первые 10 месяцев 2020 года число погибших в автомобильных авариях с участием нетрезвых водителей выросло на 10% по сравнению с 2019 годом.

В апреле прошлого года Госавтоинспекция РФ сообщила, что на российских дорогах количество смертей в ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось в первом квартале 2020 года на 27%. За январь — март этого года зафиксировано 2100 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. В них погибли 440 человек, пострадали около 3000. За аналогичный период 2019 года случилось 2200 таких аварий, в них погибли 606 человек, еще 3200 пострадали.

Как писал «Ридус», в столичном Дептрансе рассказали о программе по снижению числа смертельных аварий в городе. Она уже начала успешно реализовываться: если десять лет назад показатель смертности на дорогах Москвы составлял 6,6 погибших в ДТП на 100 тысяч человек, то в 2019 году он уменьшился до 3,5, став самым низким по стране.

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