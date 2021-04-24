МИД Словакии назвал причину высылки российских дипломатов

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что поведение российских дипломатов якобы не соответствовало статусу сотрудника посольства.

Он сообщил, словацкие спецслужбы вели наблюдение за представителями дипмиссии, которые недавно были объявлены персонами нон грата.

По его словам, контрразведчики установили, что три сотрудника посольства РФ в Братиславе не действуют в соответствии с тем, как должны вести себя дипломаты.

«И было принято политическое решение [об их объявлении персонами нон грата]", — цитирует главу МИД Словацкое радио.

О высылке из Словакии трех российских дипломатов объявил 22 апреля премьер-министр страны Эдуард Хегер. Им предстоит покинуть республику в течение семи дней.

Здание посольства РФ в Словакии © Игорь Шамшин/ТАСС

Таким образом Братислава отреагировала по просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией в связи с инцидентом во Врбетице.

В свою очередь посольство РФ в Словакии назвало абсурдными обвинения словацкой стороны в адрес его сотрудников.

Российско-чешские отношения резко ухудшились после того, как 17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Сенат Чехии даже потребовал от правительства расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

Как сообщал «Ридус», Чехия объявила сразу 63 сотрудника посольства РФ в Праге персонами нон грата.

МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также предписал покинуть страну 20 сотрудникам посольства Чехии в Москве.

Между тем министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы сообщили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Латвия и Эстония вышлют по одному сотруднику посольства РФ, а Литва вышлет сразу двух дипломатов.