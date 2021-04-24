Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с RT
- 24 апреля 2021, 13:45
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT, указано на сайте ведомства.
В РКН отметили, что ограничения с RT должны быть сняты в максимально сжатые сроки.
Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в цензуре в отношении материалов, размещенных в аккаунтах российских СМИ. Обычно модераторы видеохостинга ограничивают доступ к контенту под предлогом его несоответствия возрастной категории.
Войти через социальные сети: