Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с RT

Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT, указано на сайте ведомства.

В РКН отметили, что ограничения с RT должны быть сняты в максимально сжатые сроки.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в цензуре в отношении материалов, размещенных в аккаунтах российских СМИ. Обычно модераторы видеохостинга ограничивают доступ к контенту под предлогом его несоответствия возрастной категории.