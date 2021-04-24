найти ×
   
  • USD -1.33
    75.09
  • EUR -1.57
    90.47
СохранитьСохранено0
×

001914

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с RT

Small f632c44589
© pixabay.com

© pixabay.com

Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала российского телеканала RT, указано на сайте ведомства.

В РКН отметили, что ограничения с RT должны быть сняты в максимально сжатые сроки.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в цензуре в отношении материалов, размещенных в аккаунтах российских СМИ. Обычно модераторы видеохостинга ограничивают доступ к контенту под предлогом его несоответствия возрастной категории.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Эксперимент поставил под сомнение раннюю историю жизни на Земле
7010349читать позжечитаю позже
История
Нелегкая судьба «Веры Фигнер»: под Пермью нашли затонувший колесный пароход
408122читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
«Зависающий тормоз»: как безопасно очистить память смартфона

Эксперт дал несколько простых советов.

-3015843читать позжечитаю позже

Общество
Правила «кибергигиены»: как сберечь деньги при покупках в Сети01 марта

Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников.

4012938читать позжечитаю позже