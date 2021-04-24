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Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре в отношении российских СМИ

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Роскомнадзор фиксирует регулярную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении материалов, размещенных в аккаунтах российских СМИ. Обычно модераторы видеохостинга ограничивают доступ к контенту под предлогом его несоответствия возрастной категории.

Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых, — пояснили в ведомстве.

По словам представителей РКН, цензуре подвергаются ролики, которые доносят до зрителей отличающуюся от принятой на Западе позицию. Речь идет об историческом вкладе СССР в победу над нацистской Германией, а также о трагических событиях в Беслане.

В 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам. А в 2021 году были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

«Еще YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав», — заявили в РКН.

С начала прошлого года Роскомнадзор направил в администрацию YouTube 29 писем с требованием снять ограничения с аккаунтов российских СМИ, однако большая часть из них остались без ответа. При этом YouTube закрывает глаза на материалы, относящиеся к запрещенному контенту. Так, YouTube до сих пор не удалил шесть тысяч видеороликов с детской порнографией, призывами к экстремизму и прочей социально опасной информацией, передает «Интерфакс».

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