Рейтинги Путина выросли после Послания Федеральному собранию

Уровень одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина вырос после Послания главы государства Федеральному собранию на 3,1% и составил 63%. Таковы данные свежего соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Ранее социологическое исследование ВЦИОМ, которое проводилось в период с 12 по 18 апреля, показало, что деятельность Путина одобряют 59,9% россиян.

Рейтинг доверия Владимиру Путину также немного подрос. Сегодня он составляет 65,7%, тогда как в период с 12 по 18 апреля этот показатель находился на уровне 64,8%, передает «Интерфакс».

Во время Послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки по стране и запустить механизм льготных кредитов, предназначенных для развития туристической отрасли. Кроме того, по словам президента, регионы России смогут в ближайшее время получить инфраструктурные бюджетные кредиты сроком на 15 лет под 3% годовых. На эти цели до 2024 года из бюджета страны будет выделено около 500 миллиардов рублей.

Еще Путин поручил ускорить принятие законопроекта о финансовой ответственности предприятийза ликвидацию накопленного вреда экологии, сосредоточиться на новых подходах в области энергетики, а также пообещал, что в 2030 году средняя продолжительность жизни в стране составит 78 лет.