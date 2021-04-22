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За взятку в 12 млн рублей в Москве задержаны трое полицейских

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© moscow.sledcom.ru

© moscow.sledcom.ru

Трое сотрудников столичной полиции задержаны по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника следственного отдела ОМВД РФ по району Солнцево, его заместителя, а также участкового уполномоченного полиции.

Им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере организованной группой.

Задержание было проведено при передаче денег, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, за указанную сумму полицейские обещали принять определенные процессуальные решения.

В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Как писал ранее «Ридус», Московский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу бывшего начальника банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к семи годам лишения свободы. Кроме того, с бывшего сотрудника госбезопасности взыскали по искам пострадавших более шести миллиардов рублей и лишили офицерского звания.

Также сообщалось, что по подозрению в получении взятки был задержан чиновник из мэрии Москвы. Заместителя руководителя департамента экономической политики и развития столицы Леонида Кострому задержали при получении более 3 млн рублей.

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