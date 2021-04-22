Коронавирус выиграл схватку с гриппом в России

Вступив в конфронтацию с COVID-19 в России, грипп потерпел поражение.

Он временно исчез, сообщил главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

По его словам, поскольку у гриппа и коронавируса одна и та же кормовая база — человек, они явно вошли в конфронтацию, и в результате COVID-19 победил.

«У нас на прошлой неделе был зарегистрирован один случай гриппа на всю великую Россию от Калининграда до Хабаровска — ну такого же просто так не бывает», — сказал Никифоров в беседе с URA.RU.

Инфекционист предположил, что на исчезновение инфекционного заболевания в стране частично могли повлиять прошедшая осенью 2020 года прививочная кампания, а также введенные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом — соблюдение дистанции и ношение масок.

Ношение масок препятствует и заражению гриппом © Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

«Но эти меры практически до нуля грипп бы не снизили все равно. И это касается и всех остальных респираторных вирусов, так как эпидемиология у них точно такая же. COVID, как более сильный, просто их всех забил», — отметил Никифоров в интервью изданию.

Эксперт добавил, что из-за коронавируса в России стало меньше и легких сезонных респираторных вирусных заболеваний.

В свою очередь главврач многопрофильного медицинского центра «Лидер медицина», инфекционист Евгений Тимаков высказал предположение, что на исчезновение гриппа в России повлияло закрытие границ, благодаря чему инфекцию в страну просто не завезли. «Плюс, определенная изоляция и недопуск больных с температурой и с признаками ОРВИ на работу, в общественные места и в школу не дает распространяться этим вирусам», — рассказал он URA.RU. При этом эксперт подчеркнул, что обычные сезонные вирусы остаются, просто не превышают эпидпорогов.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил, что, если человек уже переболел коронавирусом, а через некоторое время у него вновь появились симптомы, не стоит сразу грешить на COVID-19. Он напомнил, что симптомы коронавируса схожи с симптомами гриппа и других заболеваний, поэтому до лечения необходимо все проверить.